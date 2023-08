Il mondo dei motori piange Alessandro Cogni, storico preparatore di auto da corsa

Una carriera divisa tra la preparazione di auto da corsa e le mansioni di navigatore. Alessandro Cogni, recentemente scomparso, ha lasciato un ricordo indelebile nel panorama motoristico piacentino. Preparatore di talento, “Sandro” – come erano soliti chiamarlo piloti e addetti ai lavori – ha saputo fare cose incredibili nella sua officina, una passione per i motori che lo ha condotto negli anni ruggenti del motorismo piacentino degli anni settanta, a preparare auto di tanti rallisti, dalla Stratos di Leoni, all’Alfasud ti di Boselli, a tanti altri clienti sportivi compreso l’allestimento di un kit per il trofeo Rover. Oggi lo piangono e lo ricordano davvero in tanti.

L’ARTICOLO DI FRANCO POLLONI SU LIBERTÀ