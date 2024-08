Formula 3, Fornaroli chiude ottavo la Sprint Race a Monza: domani gran finale

Prosegue il weekend decisivo di Leonardo Fornaroli in Formula 3, con il Gran Premio di Monza che deciderà le sorti stagionali della categoria.

Oggi, sabato 31 agosto, il pilota piacentino del Team Trident (che si presenta al decimo e ultimo appuntamento della stagione in vetta alla classifica generale) ha ottenuto l’ottavo posto nella Sprint Race che gli frutta altri due punti, dopo aver centrato ieri il miglior tempo in qualifica con la conseguente pole position nella Feature Race di domani: si tratta della gara che deciderà il campionato, con il piacentino attualmente al comando della classifica.

le dichiarazioni di fornaroli

“E stata una gara abbastanza positiva: partivamo dalla sedicesima posizione, quindi siamo riusciti a compiere un buon recupero. A metà gara andavamo molto forte, mentre nel finale abbiamo sofferto perdendo due posizioni. In ogni caso, siamo riusciti a conquistare due punti preziosi, ora non ci resta che sistemare l’auto al meglio per dare il massimo nella sfida di domani”.