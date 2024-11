Il pilota Fornaroli brucia le tappe: con Rodin Motorsport verso l’esordio in Formula 2

Sarà il team Rodin Motorsport a tenere a battesimo l’esordio assoluto di Leonardo Fornaroli nella tappa finale del campionato FIA Formula 2 2024. Oltre alla conferma dell’indiscrezione che voleva il pilota piacentino (“re” di Formula 3 con il Team Trident) bruciare le tappe e “assaggiare” già la nuova categoria prima dei previsti test post-season, ora si conosce anche il team che ufficialmente lo farà debuttare, sebbene solo per questa prova, mentre nel 2025 Fornaroli sarà sotto contratto con l’Invicta Virtuosi, con cui sosterrà i test a Yas Marina (Abu Dhabi) nei giorni successivi al week end di gara (dal 6 all’8 dicembre).

Nel team Rodin, Fornaroli (che nei giorni precedenti festeggerà il suo ventesimo compleanno) sostituirà Zane Maloney, pilota barbadiano ingaggiato dalla Abt Lola-Yamaha di Formula E per la stagione 2024-2025 e indisponibile nella tappa finale di Formula 2 a causa della concomitanza con l’Eprix di San Paolo. Così, il pilota piacentino sarà schierato al fianco del titolare Ritomo Miyata, potendo beneficiare di una grande occasione per prendere confidenza con la nuova categoria che poi diventerà familiare nella prossima stagione.

“Sono molto grato – afferma Leonardo – di poter disputare l’ultimo round del Campionato F2 con Rodin Motorsport, che è un ottimo team in questa categoria. Sarà una grande sfida per me, perché è la prima volta che salgo su una vettura di F2 senza fare pratica, quindi ho molto da imparare. Ma non vedo l’ora e sono davvero impaziente di mettermi al volante ad Abu Dhabi”.

“Auguro a Leo – aggiunge Zane Maloney – di fare un grande weekend a Yas Marina. Mi mancherà lavorare con il team ma continuerò a seguirlo tifando per i loro successi futuri. In ogni caso, abbiamo ancora un fine settimana in Qatar a cui guardare per concludere al meglio la nostra stagione”.