Formula 3, miglior tempo per Fornaroli: domenica a Monza sarà pole position

Inizia al meglio il weekend decisivo di Leonardo Fornaroli in Formula 3, con il Gran Premio di Monza che deciderà le sorti stagionali della categoria.

Oggi, 30 agosto, il pilota piacentino del Team Trident (che si presentava al decimo e ultimo appuntamento della stagione in vetta alla classifica generale) ha ottenuto il miglior tempo in qualifica, con la conseguente pole position nella Feature Race di domenica, decisiva nei giochi, mentre domani partirà in dodicesima posizione nella Sprint Race in virtù dell’inversione da regolamento dei primi dodici classificati.