Formula 3, Fornaroli ottavo nella Sprint Race di Spa: domani di nuovo in pista

Dopo le qualifiche di venerdì, oggi – sabato 27 luglio – il pilota piacentino di Formula 3, Leonardo Fornaroli, è nuovamente sceso sul circuito di Spa per gareggiare nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio.

Per la regola dell’inversione dei primi dodici tempi delle qualifiche, nonostante il terzo miglior tempo, Fornaroli oggi è scattato dalla decima posizione in griglia.

Con una condotta prudente, attento soprattutto ad evitare collisioni, il pilota del Team Trident ha terminato la corsa all’8° posto, una penalità gli fa perdere una posizione.

Ora focus massimo sulla Feature Race di domani, dove saranno in gioco punti pesanti per il campionato con Fornaroli pronto a partire dalla terza posizione in griglia.

le dichiarazioni

“Oggi è stata una gara difficile, su una pista molto umida. Purtroppo, la penalità mi è costata una posizione e l’ottavo posto non mi soddisfa. Chiedo scusa al mio team, domani partirò dalla terza posizione e cercherò di dare il massimo”.