Serata di premiazioni per il premio Cat: appuntamento dalle 21.00 su Telelibertà

L’atto finale della settima edizione del Premio Cat, concorso di critica cinematografica intitolato alla memoria di Giulio Cattivelli, l’indimenticabile giornalista piacentino e storico collaboratore di Libertà e Telelibertà, è in programma sabato 27 gennaio, alle 21.00 su Telelibertà (canale 76 ) dove saranno annunciati i vincitori di un’iniziativa che si conferma un punto di riferimento a livello nazionale per gli amanti del cinema e una preziosa opportunità di crescita e formazione per i giovani talenti della critica cinematografica. A condurre saranno il giornalista Michele Rancati e Piero Verani, ideatore del concorso e presidente Cinemaniaci. In questa edizione, il concorso, riservato a giovani tra i 16 e i 25 anni, ha mantenuto la doppia anima, incoraggiando sia la partecipazione a livello nazionale attraverso le recensioni cinematografiche, che la promozione di iniziative formative dirette agli studenti.

Quattro le sezioni principali, il cuore del concorso fin dal suo debutto sette anni fa. Intanto il saggio breve su una serie tv tra quindici selezionate e indicate sul sito Cinemaniaci.org. Poi la recensione lunga su un lungometraggio che riguarda il tema “Cinema & Storia: la rappresentazione del passato per raccontare il presente”. Infine la recensione standard e, formato più caratteristico, la recensione-tweet.

Ma oltre ai premi conferiti in queste categorie gli organizzatori assegneranno altri riconoscimenti: la Targa Enrica Prati, il premio speciale “Cinepop”, la Targa Giuseppe Piva, il Gran premio “Film tv”.