Serata finale e premiazioni per l’edizione 2022 del “Premio Cat”. Ecco i vincitori

Si è conclusa con le premiazioni la sesta edizione del “Premio Cat”, concorso di recensioni dedicato al critico cinematografico di Libertà Giulio Cattivelli organizzato dall’Associazione Cinemaniaci, promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia-Romagna (tramite Arci e il Progetto Polimero), Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, Ucca (Unione Circoli Cinematografici Arci) e realizzato in collaborazione con i licei Gioia e Cassinari.

Un premio rivolto ai ragazzi e suddiviso in categorie che la giuria di esperti ha così assegnato: per la recensione standard ha vinto Jacopo Abballe, proveniente da Latina, per le serie tv il romano Carlo Giuliano, per il tweet il fiorentino Giovanni Ceccatelli, già vincitore negli anni passati, mentre il piacentino Lorenzo Chiavarini ha vinto nella sezione saggio breve, quest’anno dedicata al lavoro. La targa Enrica Prati è stata assegnata alla piacentina Anna Vullo per la sua recensione di “Triangle of Sadness”.

A condurre la serata di premiazioni il giornalista Michele Rancati, il presidente di Cinemaniaci Piero Verani e il critico di caratura nazionale Mauro Gervasini, presidente della giuria che ha assegnato i cinque premi in palio. L’evento conclusivo è stato trasmesso venerdì 11 febbraio su Telelibertà.

