Tempo di premiazioni finali per la sesta edizione del Premio Cat, il concorso di recensione cinematografica dedicato all’indimenticato giornalista di Libertà e Telelibertà Giulio Cattivelli.

Sarà come da tradizione lo Spazio Rotative a ospitare il momento conclusivo di quello che è diventato ormai un punto di riferimento nazionale per tutti gli appassionati del settore, organizzato dall’associazione Cinemaniaci con il sostegno di Editoriale Libertà e Fondazione di Piacenza e Vigevano, oltre che di numerosi sponsor.

Come sempre, la premiazione sarà trasmessa da Telelibertà: appuntamento questa sera alle 21.30 (canale 72 del digitale terrestre e streaming sul sito www.liberta.it).

A condurre la serata il giornalista Michele Rancati, il presidente di Cinemaniaci Piero Verani e il critico di caratura nazionale Mauro Gervasini, presidente della giuria che ha assegnato i cinque premi in palio. Si va dalla recensione tweet a quella lunga, che quest’anno aveva un tema molto rilevante e impegnativo: cinema e mondo del lavoro.

Sarà assegnata anche la Targa Enrica Prati, in memoria dell’editrice di Libertà prematuramente scomparsa.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà