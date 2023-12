Premio Cat, il cinema racconta il Golpe in Cile. “La storia cambiò quel giorno”

Il golpe in Cile, 50 anni dopo. Un avvincente dialogo tra storia e cinema è stato proprosto questa mattina agli studenti del liceo Gioia dall’editorialista Ilaria Floreano. “Non tutti sanno che c’è stato un altro 11 settembre prima di quello segnato dal crollo delle torri gemelle di New York” ha spiegato Floreano davanti a una folta platea di giovani.

“Giovani che come sempre sono al centro delle iniziative del Premio Cat” ha sottolineato Piero Verani, presidente dell’associazione Cinemaniaci. L’undici settembre 1973 in Cile venne realizzato un golpe che rovesciò il governo democraticamente eletto presieduto da Salvador Allende e che portò al potere il dittatore Augusto Pinochet. Fu uno dei simboli più espliciti della guerra fredda e dell’ingerenza degli Stati Uniti nelle questioni interne di altri paesi. Quella data cambiò la storia del Cile e non solo. Una storia raccontata anche attraverso la settima arte.

“Attraverso le pellicole di grandi registi sudamericani riusciamo a capire i mutamenti e la sofferenza della popolazione sotto la dittatura militare di Pinochet” le parole di Floreano. “Il cinema è cultura, il cinema è storia e noi crediamo fortemente in questa tipologia di insegnamento e nella collaborazione con organizzazioni preziose del calibro del Premio Cat” conclude la dirigente scolastica Cristina Capra. Il prossimo appuntamento con le scuole si svolgerà martedì 5 dicembre al liceo artistico Cassinari e vedrà come protagonista Ilaria Feole con “Cose serie: come il piccolo schermo è diventato grande”.