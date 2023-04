Il fondatore di Radio Shock intervistato dai suoi redattori. “A loro non potevo dire no”

“Ha mai guardato le stelle con i suoi figli”, momento di commozione. E poi diretti senza giri di parole: “Adesso che è in pensione passa più tempo a guardare i cantieri?”. Questa volta è toccato proprio a uno dei fondatori di Radio Shock, progetto del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Piacenza, rispondere alle domande intelligenti argute e irriverenti dei redattori. Emanuele Guagnini, psichiatra ed ex responsabile del Centro Salute Mentale dell’ospedale di Piacenza, andato in pensione, si è sottoposto all’interrogatorio divertente e astuto degli autori rispondendo con un tono altrettanto sfacciato.

Le interviste realizzate da Radio Shock si possono riguardare sul sito dell’Ausl di Piacenza https://youtube.com/@AuslPc.

In 15 anni, l’emittente ha collezionato interviste e collaborazioni illustri sbarcando anche su La7, alla corte di Daria Bignardi, nella trasmissione “Le interviste barbariche”.

