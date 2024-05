“Alla sanità pubblica servono i tuoi miracoli”: Radio Shock intervista Santa Rita

“Hai preferito ritirarti in convento per lavorare meno?” “Qual è stato il suo miracolo preferito?” E poi ancora “Sei l’unica Santa ad aver avuto dei figli, cosa faresti per loro?” La redazione di Radio Shock ha inaugurato in occasione di Santa Rita un nuovo filone di interviste impossibili. Protagonisti di questa novità i santi che, interpretati dal personale dell’Ausl di Piacenza, risponderanno alle domande scomode dei redattori di radio Shock.

Le interviste impossibili ai santi

L’esordio del format è per l’appunto con Santa Rita interpretata da Gioconda Nisco, psichiatra con lunga esperienza nel Centro di salute mentale di Piacenza e responsabile delle Residenze terapeutiche estensive del dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Piacenza. Una delle comunità terapeutiche che ospitano persone con disturbi mentali si chiama proprio Santa Rita. Per questo l’irriverente redazione ha chiesto alla dottoressa Nisco di mettersi nei panni della santa dei miracoli impossibili. L’intervista integrale si può rivedere nella pagina Youtube dell’Ausl di Piacenza.

Radio Shock

Coordinato dal dottor Piero Verani, psicologo psicoterapeuta, Radio Shock è un progetto del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche volto a contrastare lo stigma e le semplificazioni verso i problemi della salute mentale che ancora trovano spazio nella società e perfino in ambito sanitario.