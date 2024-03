Tarasconi a Radio Shock: “Piacentini non molto educati, troppa sporcizia”

L’altra faccia della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. Quella più franca e inedita. La prima cittadina si è raccontata tra politica e curiosità nell’intervista rilasciata a Radio Shock, l’emittente del Dipartimento di salute mentale dell’Ausl di Piacenza. I redattori – pazienti che partecipano al progetto seguito dal medico Piero Verani – hanno incalzato Tarasconi su vari aspetti della vita privata e pubblica.

Anzitutto, uno sguardo alla salute mentale: è davvero una priorità? “Le difficoltà ci sono, proviamo ad affrontare i problemi lavorando con l’Ausl, la Regione e il governo” ha risposto la sindaca. E all’improvviso, un repentino cambio di argomento: le sue scelte estetiche. “Uso gli occhiali perché non ci vedo bene da vicino e mi aiutano a tenere i capelli indietro, il cerchietto non mi piace”.

Un buon leader? “La caratteristica fondamentale è il dialogo” ha detto Tarasconi. E invece cos’è la fede, secondo la prima cittadina? “Pregare e aiutare gli altri in modo concreto”. La sindaca si è lasciata andare a una confessione privata anche sugli animali: “Ho due gatti e, prima o poi, vorrei riuscire ad avere anche un cane, ma serve il tempo per prendersene cura”.

Decoro urbano ed equilibri politici – Sul fronte del decoro urbano, Tarasconi ha ammonito i piacentini: “Non sono molto educati, ci sono troppe deiezioni canine e sigarette per terra”. E sugli equilibri politici del suo esecutivo, la sindaca ha puntualizzato: “Non vedo rimpasti all’orizzonte. Mi è capitato di confrontarmi su visioni diverse in giunta, cercando sempre la migliore mediazione possibile per la maggioranza”.

Tra intimità e stipendio – Poi i redattori di Radio Shock sono entrati a gamba tesa nella sfera privata: un sogno erotico? Loro: “Farebbe uno spogliarello, sindaca?”. Lei: “In privato, sì”. Ed ecco la cosiddetta “domanda shock” nel gran finale: “Lo stipendio di sindaca e assessori è aumentato notevolmente dal 1º gennaio, cosa ne pensa?”. Tarasconi: “Nel mio lavoro precedente, come consigliera regionale, guadagnavo di più. Ho scelto un guadagno inferiore per fare ciò in cui credo. Chi fa politica a certi livelli – ha aggiunto la sindaca – deve avere uno stipendio alto per essere libero da ogni tentazione”.

