Premio Cat, libro su John Ford. Crespi racconta il leggendario regista

C’è ancora un po’ di tempo per partecipare al Premio Cat promosso da Cinemaniaci al fine di ricordare la figura di Giulio Cattivelli (quattro categorie, con spazio alla serialità e una sezione tematica sulla Storia, iscrizione gratuita e premi in denaro) e di avvicinare le nuove generazioni alla Settima arte.

A margine del concorso nazionale di critica cinematografica, l’associazione propone eventi collaterali tra cui la presentazione dell’ultimo libro di Alberto Crespi, voce storica del programma radiofonico Hollywood Party (in onda su Rai Radio Tre). Il titolo del libro è inequivocabile: “Il mondo secondo John Ford”. L’incontro è ospitato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano presso l’Auditorium di via Sant’Eufemia 12 giovedì 16 novembre 2023 alle ore 18.

Alberto Crespi ha inventato un percorso che non è cronologico, né di genere (i western e i non-western). Un percorso tematico partendo da un film: ombre rosse, il film dove tutto è cominciato. Il film perfetto, che Orson Welles adottò come manuale vedendolo decine di volte prima di girare Quarto potere. Crespi ha quindi preso i nove passeggeri della diligenza, e ciascuno di loro sarà lo spunto per un capitolo.

Il Premio Cat è organizzato da Cinemaniaci con la fondamentale collaborazione di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia-Romagna, Arci, Fondazione Ronconi Prati e Ucca con la direzione artistica di Piero Verani.