La “Rassegna degli studenti” del Conservatorio al via con Beethoven e Porter

Le musiche di Ludwig Van Beethoven, Mel Bonis e Cole Porter saranno le protagoniste del primo appuntamento della “Rassegna degli Studenti”, il nuovo evento musicale (a puntate) a cura della Consulta degli Studenti del Conservatorio Nicolini.

Mercoledì 31 gennaio alle 18.00 sul palco del Salone dei Concerti saliranno una decina di allievi del Conservatorio per eseguire brani che abbracciano diversi universi musicali. “Si tratta di una serie di concerti, voluta e organizzata dagli allievi, che si terrà ogni ultimo mercoledì del mese fino a giugno – spiega Alice Brunelli, presidente della Consulta degli studenti del Nicolini -. La rassegna coinvolge tutti i dipartimenti del Conservatorio ed è un’ulteriore occasione per i giovani musicisti di misurarsi sul palco davanti a un pubblico e fare esperienza”. L’ingresso è libero.

Programma di mercoledì 31 gennaio :

Ludwig van Beethoven – Trio in Mib maggiore, Op.38

Tommaso Decimo (Clarinetto), Daniele Benedetti (Violoncello), Ettore Sergi (Pianoforte)

-Mel Bonis- Sonata per flauto e pianoforte in do diesis minore

Carlotta Martinelli (Flauto), Pietro Miragoli (Pianoforte)

-Cole Albert Porter – So in Love, You’re the Top,

Miss Otis Regrets, Just One of Those Things

Marta De Leo (Voce), Vincenzo Buonocore (Chitarra), Leonardo Concina (Pianoforte), Leonardo Mafra (Contrabbasso), Luca Codecco (Batteria).