Confesercenti Piacenza, corsi di inglese per commercianti e contributi fino a 30mila euro

Sostenere le imprese economiche del territorio, fornendo loro strumenti utili anche in ottica turismo, e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. Il tutto grazie a due importanti bandi nazionali, che Confesercenti Piacenza presenterà più nel dettaglio in un incontro in programma giovedì prossimo alle 15.00 alla sede di via Maestri del Lavoro 7.

Il primo bando, rivolto ai pubblici esercizi, ammonta a 56 milioni e il contributo concesso potrà arrivare fino al 70% dell’investimento per un massimo di 30mila euro per ogni impresa: sarà dedicato all’acquisto di macchinari e attrezzature.

Il secondo bando, da 20 milioni di euro, consentirà di coprire il costo del personale neoassunto e neodiplomato permettendo così l’inserimento lavorativo di giovani apprendisti.

Le richieste potranno essere presentate a partire dal 1° marzo e fino al 30 aprile.

Sempre giovedì, oltre ai bandi, saranno illustrate da Infomedia – partner dell’iniziativa insieme a Confesercenti Piacenza – anche due importanti opportunità formative, totalmente gratuite, a rivolte agli operatori del settore.

I BANDI PER I PUBBLICI ESERCIZI

I CORSI GRATUITI IN PROGRAMMA