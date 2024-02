Teatro Municipale, slitta a maggio “La Buona Novella” di Neri Marcorè

Cambio data per lo spettacolo con Neri Marcorè “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè: sarà al Teatro Municipale di Piacenza mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, anziché il 26 e 27 marzo come inizialmente previsto. Slittamento di data per impegni improrogabili indipendenti dall’organizzatore. “La Buona Novella”, spettacolo di teatro canzone con il quale Neri Marcorè e Giorgio Gallione rinnovano il loro sodalizio artistico nel nome di De Andrè, è inserito nella Stagione di Prosa 2023/2024 del Municipale, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, MIC e Regione Emilia-Romagna.

Gli abbonati del Turno A dovranno quindi presentarsi a teatro il 22 maggio, quelli del turno B il 23 maggio, sempre alle ore 21. I biglietti acquistati e/o prenotati per il 26 marzo sono validi per la data del 22 maggio, quelli acquistati e/o prenotati per il 27 marzo sono validi per la data del 23 maggio. I possessori di biglietti che non potessero assistere allo spettacolo nelle nuove date possono chiedere il rimborso rivolgendosi alla biglietteria di Teatro Gioco Vita entro il 22 marzo 2024 nei giorni ed orari di apertura (dal martedì al venerdì ore 10-16).