Confagricoltura, al via a Ponte dell’olio gli incontri in provincia

Iniziano martedì 27 febbraio a Ponte dell’Olio gli incontri con gli associati itineranti sul territorio organizzati da Confagricoltura Piacenza. Presidente e direttore saranno di ritorno dall’Assemblea generale straordinaria in programma oggi lunedì 26 a Bruxelles. Diverse le proposte contenute nel documento programmatico che l’Associazione degli imprenditori agricoli ha consegnato alla politica e alle istituzioni in sede comunitaria e che raccolgono le esigenze espresse dal territorio.

“Con gli appuntamenti in programma – spiega il presidente Filippo Gasparini – vogliamo dare riscontro alle richieste della base associativa. In questi anni ci siamo mossi con impegno e coerenza, abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti, anche se mai sufficienti rispetto ai desiderata e alle esigenze delle aziende, che sono in prima linea nei campi a combattere con costi di produzione imposti spesso più dall’ideologia che dal buon senso o dalla scienza e che non sono padrone di processi aziendali. Abbiamo aziende dalle grandi capacità impossibilitate a sfruttare al meglio la loro potenza produttiva. Ne vogliamo parlare con i soci, vogliamo proseguire insieme in un cammino faticoso che ha però dei punti saldi chiari: la cura della politica prezzi dei nostri prodotti, la riscrittura della Pac, lo stralcio delle norme che vengono dalla matrice dell’ideologia ambientalista, la riaffermazione del valore della produttività e poi ancora l’esercizio del governo dell’ambiente, a partire dalla gestione della fauna selvatica e dalla gestione della risorsa idrica. La nostra associazione ha più di cent’anni ed è da sempre coerente nei suoi valori, ciò che cambia sono gli strumenti: che pretendiamo moderni e flessibili adatti alla nostra agricoltura che è una delle più avanzate al mondo”.

Gli appuntamenti che si svolgeranno tutti a partire dalle ore 10.00 vedranno l’intervento del presidente a il dialogo con gli associati. “Negli ultimi anni – precisa il direttore Marco Casagrande – abbiamo compiuto lo sforzo di potenziare la nostra rete territoriale implementando gli uffici, aprendo un ufficio a Pianello e uno a Lugagnano, dove prima avevamo solo un presidio settimanale. Dal 2024 siamo presenti tutti i giorni anche a Ponte dell’Olio. Teniamo particolarmente al nostro legame con la base associativa, allo scambio umano e alla relazione interpersonale. Invito dunque caldamente tutti gli associati a intervenire e a partecipare agli incontri in programma”.

Il calendario degli appuntamenti: