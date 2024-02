Il designer della luce Davide Groppi ospite a “Lo Specchio di Piacenza”

Nel mondo affascinante di Davide Groppi, convergono l’uomo, l’imprenditore e il designer della luce, unendo elementi di creatività, impegno imprenditoriale e ricerca estetica.

Martedì 27 febbraio, alle ore 20,30, il suo straordinario percorso sarà al centro dell’attenzione nell’ambito della trasmissione Lo specchio di Piacenza, il format settimanale ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi, in onda sugli schermi di Telelibertà.

In evidenza un racconto di disciplina, estetica, visione, innovazione.

Nato e cresciuto a Piacenza, Groppi muove i suoi primi passi nel 1985 aprendo un piccolo laboratorio in città. Attraverso la luce ha conquistato mezzo mondo portando Piacenza nel cuore, arrivando fino a New York e Seul. Il designer piacentino definirà la passione e la dedizione con cui si è dedicato alla progettazione e alla produzione di autentici racconti di luce che vanno ben oltre lo studio del mero corpo luminoso. La sua arte non si limita alla creazione di lampade, ma si estende a una narrazione che abbraccia le emozioni, le storie e le sensazioni che la luce può evocare.

Durante il botta e risposta con la direttrice Bracchi emergeranno gli incontri che hanno rappresentato importanti momenti di svolta: da Maddalena de Padova, icona del design milanese, a Ingo Maurer maestro tedesco dei designer specializzati nella produzione di apparecchi illuminanti.