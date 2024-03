Fare Teatro: aperte le iscrizioni del corso di alta formazione

Un forte soffiare di venti contrari, quello che ha impedito alla flotta greca, bloccata in Aulide, di salpare alla volta di Troia, coincisa con il sacrificio di Ifigenia. Si tratta della Tragedia di Euripide, l’opera che i 20 attori under 39 selezionati dalla nuova edizione del Corso di Alta Formazione Teatrale “Bottega XNL-Fare Teatro” 2024, porteranno in scena durante il Festival di Teatro Antico di Veleia.

Ifigenia in Aulide di Euripide è quindi il testo scelto dal maestro di Bottega Fausto Russo Alesi e che andrà in scena a giugno in prima nazionale dopo un lavoro quotidiano di potenziamento performativo e di studio finalizzato a mettere le fondamenta del lavoro scenico, costruendo un rapporto strettissimo tra parola e corpo, spazio e presenza scenica, tecnica e autenticità.

“Ho scelto questa opera perché penso sia un materiale di lavoro straordinario, di struggente e terribile risonanza nel presente. Una grande sfida attoriale con personaggi e tematiche complesse ed estremamente moderne e legate alla struttura umana – spiega il docente regista del Corso – Perché, per cosa e per chi il sacrificio? Perché la menzogna come scelta politica? Perché la guerra? Queste alcune delle domande portanti che mi guidano e che ci guideranno durante il laboratorio”, conclude.

C’è tempo fino al 10 aprile per aderire al bando mandando la propria candidatura. L’iniziativa è rivolta a giovani attori e attrici di età compresa tra i 18 e i 39 anni in possesso di un diploma di una scuola di teatro o comunque già in possesso di una formazione specifica di base.