Xnl Piacenza, si estende a 40 anni l’età per partecipare al corso “Fare Teatro”

Ultimi giorni per rispondere al bando di partecipazione al corso di alta formazione teatrale “Fare Teatro” di Bottega Xnl, tenuto dal regista Fausto Russo Alesi. La possibilità di iscrizione è stata estesa ai candidati fino ai 40 anni di età, in seguito delle numerose richieste ricevute da aspiranti corsisti che hanno superato il limite dei 39 anni inizialmente previsto.

come partecipare

Il numero massimo di iscritti è fissato a 20. Attori e attrici under 41, in possesso di un diploma di una scuola di teatro (o comunque già in possesso di una formazione specifica di base), hanno tempo fino a mercoledì 10 aprile per effettuare la domanda che permetterà, in caso di accettazione, di lavorare con Fausto Russo Alesi e gli altri corsisti allo spettacolo “Ifigenia in Aulide” di Euripide, che andrà in scena come prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2024.