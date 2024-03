“Lo specchio di Piacenza”: il ciclista Perini si racconta su Telelibertà

La storia di Giancarlo Perini, ospite a “Lo specchio di Piacenza”, raccontata tra gli annuari dei ricordi di una vita percorsa in pedalata, e un curriculum che lo ha reso un vero orgoglio per lo sport piacentino.

Ex ciclista professionista, Perini ha corso in carriera ben dieci Tour de France, undici Giri d’Italia, tre Vuelta di Spagna, sei Giri di Svizzera e due mondiali. Lui ha vissuto in prima persona gli anni d’oro del ciclismo italiano e lui li ripercorrerà con grande emozione nella puntata che andrà in onda stasera, 12 marzo, alle ore 20.30 su Telelibertà, dallo Spazio Rotative di Libertà.

Durante i trenta minuti di intervista, a cura come di consueto della direttrice della tv e di Liberta.it Nicoletta Bracchi, Perini condividerà con i telespettatori i suoi ricordi snocciolando aneddoti, e, supportato dall’ausilio di una carrellata di foto, commenterà le sue “tappe” memorabili.