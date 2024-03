Università Cattolica, Open Day lauree magistrali: oltre 350 gli studenti registrati

Le opportunità per delineare il proprio futuro formativo e professionale e proseguire dopo la laurea triennale si sono presentate martedì 12 marzo all’università Cattolica di Piacenza con la seconda fase degli Open Day delle lauree magistrali in Scienze della formazione, Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie, alimentari e ambientali. La prima sessione si era svolta a dicembre, in concomitanza con l’Open Day delle lauree triennali. Un Open Day, rivolto non solo agli studenti della Cattolica ma anche a quelli provenienti da altre università, che si è svolta sia in presenza sia online per raggiungere studenti stranieri e lontani.

Gli appuntamenti della giornata – Il calendario della giornata è cominciato alle 9.30 con la facoltà di , per la presentazione del corso di laurea in Progettazione pedagogica nei servizi per i minori. Alle 10 la facoltà di Economia e Giurisprudenza ha illustrato i corsi di Global business management, Banking and consulting, Innovazione e imprenditorialità digitale, Food marketing e strategie commerciali, Interfacoltà con Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Gestione d’azienda. Contemporaneamente la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali ha proposto il corso in Agricoltura sostenibile e di precisione, e successivamente quella di Scienze e tecnologie alimentari.

Tour nell’ateneo – Durante l’evento è stato possibile partecipare alle visite guidate della sede e del collegio presente nel campus. I tutor di gruppo e gli studenti dei corsi di laurea erano a disposizione dei ragazzi per rispondere a domande riguardanti l’ateneo, le opportunità di studio e di lavoro all’estero, sui criteri di ammissione ai corsi di laurea e gli aspetti relativi alla determinazione dei contributi universitari, ma anche per conoscere i servizi per l’inclusione, volti ad aiutare gli studenti a vivere l’esperienza universitaria secondo le loro specifiche esigenze per il successo formativo ed il necessario supporto tecnico amministrativo. Disponibili anche informazioni sul Centro Pastorale, luogo di accoglienza, ascolto, confronto, preghiera e formazione.