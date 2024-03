On ER, al centro della puntata: i diritti dei minori e la figura del tutore volontario

Puntata speciale di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, sui diritti dei minori.

A parlarne in studio è la garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Claudia Giudici: in primo piano il tema della scuola, a partire dal problema della dispersione. Giudici parla poi di carcere minorile, con un focus sulla situazione all’interno dell’istituto bolognese del Pratello. Altro argomento trattato quello dell’accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, con un approfondimento sulla figura del tutore volontario. In puntata anche un servizio sull’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze, il parlamentino emiliano-romagnolo formato da giovani tra i 9 e i 18 anni.

Nello speciale è intervenuto sul tema dei minori stranieri non accompagnati anche il responsabile dell’ufficio tutele metropolitano del Comune di Bologna Dario Vinci. Seguito dall’intervento della tutrice volontaria Giulia Mitrugno.

In chiusura, l’intervista alla componente dell’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze Michelle Lamieri, che espone i due progetti presentati all’Assemblea legislativa su sostenibilità ambientale e su come adeguare gli spazi pubblici per renderli più fruibili ai giovani.