On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna: speciale sulla Strage di Bologna

Uno speciale dedicato alla Strage di Bologna del 2 agosto 1980. È l’argomento della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, che racconta le notizie dell’Assemblea legislativa, in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

A 44 anni dall’attentato alla stazione centrale di Bologna, che provocò 85 morti e oltre 200 feriti, si continua a parlarne e a fare memoria. Ospite in studio Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione fra i familiari delle vittime della strage.

La cronaca del corteo e le commemorazioni, la storia di ciò che è successo e le vicende processuali, gli eventi commemorativi organizzati per non dimenticare, come il film ‘Quel dolore non è immobile’ prodotto dall’Assemblea con la regia di Giulia Giapponesi, trasmesso sulla Rai proprio la sera del 2 agosto, lo striscione ‘Bologna non dimentica’ steso su una delle torri della Regione Emilia-Romagna. Sono le sequenze del racconto sul 2 agosto che contrassegna quest’ultima puntata di On ER.

Per quanto riguarda la versione radiofonica di OnER, prosegue il racconto delle testimonianze dei sopravvissuti alla strage, contenute all’interno dell’ “Archivio della Memoria”: in questa puntata si narra la storia di Patrizia Poli, all’epoca 23enne. Stava aspettando il treno insieme al marito per andare a Roma e da là partire per le vacanze in Sardegna. Il suo treno, però, era alle 10.25, lo stesso orario in cui scoppiò la bomba.

Le altre due puntate riguardano la mostra ‘Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca’ allestita in Assemblea legislativa che raccoglie una sessantina di immagini scattate dal fotografo Cristiano Frasca nei giorni successivi l’alluvione che nel maggio 2023 ha colpito la Romagna. Infine, ultima puntata con l’intervista a Francesco Ubertini, presidente di Cineca, che affronta il tema dell’intelligenza artificiale.