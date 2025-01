On ER, speciale Giorno della Memoria: in studio il cardinale Matteo Zuppi

Sono passati 80 anni dalla scoperta della Shoah e dell’Olocausto di ebrei, rom, omosessuali, disabili e dissidenti politici. Quella data, il 27 gennaio, è diventata il simbolo del Giorno della Memoria. In un anniversario così importante, in questa puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà, si è parlato del valore che ha ricordare e di come fare per non dimenticare mai quella tragedia. Ospite in studio, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi.

L’importanza di fare memoria e di non cedere all’oblio nonché l’importanza di tramandare la storia ai giovani sono stati i temi centrali dell’intervista tv all’arcivescovo Zuppi. Che ha anche raccontato il suo viaggio ad Auschwitz nel 2016, insieme al cantautore Francesco Guccini, accompagnando gli studenti di una scuola media. Per questo, si è parlato anche dei ‘Viaggi della Memoria’ che da anni l’Assemblea legislativa organizza per gli studenti delle scuole di tutta l’Emilia-Romagna nei luoghi simbolo del Novecento.

Il tema della Memoria, della Shoa e dei giovani sono argomenti centrali anche nelle tre puntate radiofoniche di On ER, tre pillole ciascuna di tre minuti, che andranno in onda sulle più importanti emittenti radiofoniche della regione.