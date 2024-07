Supercomputer e calcolatori da record, su On ER uno speciale dedicato all’IA

Uno speciale dedicato all’intelligenza artificiale, con ospite in studio Francesco Ubertini, presidente di Cineca. È il tema della prossima puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl, che racconta le notizie dell’Assemblea legislativa. L’Emilia-Romagna è sempre più considerata un polo scientifico di eccellenza non solo in Italia ma anche in Europa. Merito anche del Tecnopolo di Bologna e del supercomputer Leonardo. Inaugurato a novembre 2022, Leonardo è la sesta macchina al mondo per potenza di calcolo, ma seconda per applicazioni di intelligenza artificiale.

E se il mondo scientifico si aggiorna, le istituzioni cercano di non essere da meno. L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, insieme a Cineca, Unioncamere e al Dipartimento di studi giuridici dell’Università di Bologna, ha ideato SAVIA, uno strumento di Intelligenza Artificiale progettato per supportare la qualità delle leggi. L’obiettivo è avere uno strumento che, grazie all’intelligenza artificiale, aiuti il legislatore a valutare l’efficacia e l’impatto delle leggi sia prima, nella fase di stesura, sia dopo, una volta approvate.

Per quanto riguarda la versione radiofonica di OnER, nelle tre puntate di questa settimana ci sarà uno speciale dedicato alla strage di Bologna del 2 agosto 1980, con le testimonianze di un medico, un ferito e una sopravvissuta. Si tratta di Stefano Badiali, Sonia Zanotti e Ruggero Sarcina che raccontano cosa vissero quel giorno di 44 anni fa per l’Archivio della memoria, realizzato dall’Associazione tra i familiari delle vittime con l’Assemblea legislativa e Fondazione Bottega Finzioni.