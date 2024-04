Successioni tutelate, diritti e oneri: dai notai una guida e un incontro pubblico

Successioni tutelate, le regole per un sicuro trasferimento dei beni. Si tratta di una guida, realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato in collaborazione con diverse associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei consumatori, che la prossima settimana sarà oggetto di un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini interessati.

Cos’è la successione

Il diritto ereditario (o successorio) è costituito dall’insieme di norme che disciplina le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte. Per chiunque intenda devolvere propri i beni è dunque fondamentale disporre consapevolmente del patrimonio secondo le regole previste dalla legge, così come è altrettanto importante, per chi è “chiamato all’eredità”, conoscere la consistenza del patrimonio ereditario in termini di diritti e di oneri, anche per valutare se accettare o meno l’eredità stessa.

COS’è LA GUIDA SULLE SUCCESSIONI TUTELATE

Le regole per un sicuro trasferimento dei beni sono il tema della guida, che tratta argomenti come le opportunità e le soluzioni prospettate dal notaio prima e dopo l’apertura della successione, la tutela dei legittimari, i possibili contenziosi che possono sorgere, i percorsi per la conciliazione, i profili fiscali nella gestione delle successioni.

QUANDO E DOVE SI TERRà il conVegno pubblico sulle successioni tutelate

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, si terrà alle 17 di martedì 9 aprile all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Notai, avvocati, dottori commercialisti, Università Cattolica e associazioni dei consumatori (ADOC – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, Federconsumatori e Casa del Consumatore) illustreranno tutto quel che c’è da sapere sul tema, a partire dalla presentazione dell’omonima nuova Guida per il cittadino redatta dal Consiglio Nazionale del Notariato, le cui copie saranno distribuite gratuitamente ai partecipanti fino a esaurimento delle copie.

A introdurre il pomeriggio saranno la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, la presidente del Collegio Notarile Maria Benedetta Pancera, la vicepresidente della Provincia Patrizia Calza e la Presidente di Federconsumatori Piacenza Angela Cordani. Il primo degli interventi sarà del notaio Silvia Bricchi, che tratterà delle opportunità e soluzioni prospettate dal notaio prima e dopo l’apertura della successione, mentre Andrea Renda, Professore ordinario di Diritto Privato all’Università Cattolica parlerà della successione necessaria e della tutela dei legittimari; i possibili contenziosi che possono sorgere, e i percorsi per la conciliazione saranno invece esaminati dall’avvocato Roberto Caminati, mentre l’intervento conclusivo sarà quello di Gabriele Binaghi, commercialista, che analizzerà i profili fiscali nella gestione delle successioni.

PRESIDENTE NOTAI: “I cittadinI sono i nostri primi interlocutori”

“Noi notai siamo da sempre in relazione con gli altri ordini professionali e con le istituzioni del territorio, e questo incontro ne è una prova ulteriore – spiega la presidente dei notai piacentini, Maria Benedetta Pancera -. Altrettanto importante è il rapporto con i cittadini, che sono i nostri primi interlocutori, ogni giorno, nei nostri studi, e alla tutela dei quali è rivolta la nostra attività di professionisti e pubblici ufficiali. Come il recente ciclo di incontri che ha riguardato la consapevolezza dei diritti giuridici ed economici delle donne, così l’appuntamento del 9 aprile va nella direzione di diffondere sempre di più la conoscenza di quegli elementi base che consentono di prendere decisioni consapevoli e informate. In fondo, anche in tema di testamento, la libertà di scegliere passa dalla consapevolezza dei propri diritti e doveri, e per questo speriamo che il nostro impegno possa contribuire ad aumentarla”.