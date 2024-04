Successioni tutelate, regole e rischi: convegno dei notai in Fondazione

Successioni tutelate: quali sono le regole? E i rischi per i cittadini non informati? Se ne è parlato all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano durante il convegno organizzato dal Collegio notarile di Piacenza per delineare “le regole per un sicuro trasferimento dei beni”. A intervenire, davanti a un foltissimo pubblico, sono stati notai, avvocati, commercialisti e docenti di diritto privato dell’Università Cattolica.

LA GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO

“Lo spirito di questo incontro è stato quello di informare – spiega la presidente del Consiglio notarile di Piacenza Maria Benedetta Pancera – siamo partiti dalla presentazione di una guida fatta dal Consiglio nazionale del notariato volta a dare alcuni rudimenti sulla materia successoria che spesso è motivo di consulenze e richieste di informazioni. È un tema sentito che ci permette di coinvolgere le altre professioni giuridiche-economiche come avvocati e commercialisti”.

L’INTERVENTO DI FEDERCONSUMATORI

A intervenire all’inizio, dopo i saluti della vicepresidente della Provincia Patrizia Calza, è stata anche la presidente di Federconsumatori Angela Cordani: “Noi abbiamo sempre aderito a queste iniziative perché condividiamo con il Consiglio notarile l’obiettivo di prevenire e informare, seppure su un fronte diverso – spiega – in particolare stiamo utilizzando una guida del Consiglio nazionale del notariato che riguarda i mutui, tema che ci vede impegnati con una apposita campagna”.