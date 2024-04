Danza, musica, teatro, arte: giovani stelle al femminile premiate al Farnese

Bellezza, passione ma anche Arte con la maiuscola e tanta bravura. Si può riassumere in questo il “Premio giovani stelle – per i giovani talenti” andato in scena a Palazzo Farnese, che ha l’obiettivo di premiare ogni anno giovani donne che si affacciano come professioniste al mondo dell’arte nella danza, nel teatro e nella musica.

Una prima edizione che ha visto madrina della serata Miss Italia 2022 Lavinia Abate e la presentazione di Lara Boselli, Miss Piacenza 2022.

IL RUOLO DELLE GIOVANI DONNE NELLA SOCIETà

Le donne e i giovani talenti sono il fulcro della società, secondo l’organizzazione dell’evento. Le donne per il ruolo professionale, familiare e per le capacità artistiche; i giovani per la necessità di uno strumento che consenta loro di mettere in luce i propri talenti.

Un bando di gara è previsto per novembre: le partecipanti dovranno portare una pièce o una coreografia o un brano musicale a scelta. L’obiettivo è aiutarle a completare la loro formazione artistica.