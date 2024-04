“Scarpette rosse”, questa sera il film “Il cantante matto” con Jerry Lewis e Dean Martin

Questa sera alle 21 su Telelibertà “Scarpette Rosse” ha in programma “Il cantante matto”, un film del 1952 della coppia Jerry Lewis e Dean Martin diretto da Norman Taurog. La storia comincia quando l’attore e cantante Bill Miller perde il suo partner: pensando di avere le potenzialità per portare avanti uno spettacolo teatrale da solo, si trova di fronte a un fallimento e si vede costretto ad assumere un altro collaboratore per rivitalizzare lo show. Quello che non immagina è che il suo nuovo compagno, Ted Rogers, goffo ed imbranato, è destinato ad oscurarne la popolarità, diventando il vero protagonista.