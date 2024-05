“Scarpette Rosse”, il film “The Barkley of Broadways” con Fred Astaire e Ginger Rogers

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “The Barkley of Broadways”, un titolo del 1949 diretto da Charles Walters: interpretato da Fred Astaire e Ginger Rogers, il film segna il ritorno della coppia sul grande schermo dopo la separazione avvenuta alla fine degli anni ‘30. Rimarrà l’ultima pellicola dove hanno recitato insieme e anche l’unica girata in Technicolor.