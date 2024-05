Note in strada: giovedì la Passeggiata musicale del conservatorio Nicolini

La Passeggiata Musicale del Conservatorio Nicolini torna per le vie di Piacenza. Giovedì 9 maggio, a partire dalle 15, diverse classi ed ensamble del Nicolini (Quartetto Telemann, Ottoni Nicolini Ensemble, Flute Ensemble, Nicolini in jazz) unitamente ai cori Alberoni, Artemusica, Le Voci del Terzo e di Mucinasso, all’orchestra del liceo Respighi, e della scuola Calvino, ai laboratori musicali delle scuole Alberoni-Mazzini e alle associazioni Tempus Fugit e Archi Amici, si riverseranno per le strade del centro storico di Piacenza per eseguire un concerto diffuso in diverse location del centro storico. La manifestazione, contrassegnata da undici tappe, è inserita nel calendario della rassegna musicale “Una Stagione… su Misura” curata dalla docente del Conservatorio Patrizia Bernelich. “La Passeggiata Musicale unisce e valorizza tante realtà musicali cittadine, invitate dal Conservatorio, per regalare a Piacenza un clima di festa e coinvolgimento emotivo – dichiara Bernelich -. La diversità dei concerti-flash all’aperto farà risuonare strumenti e formazioni di eccellenza con repertori accattivanti”.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Alle 15 Sagrato della Basilica di San Francesco: Orchestre Istituto SMS Calvino e Liceo Respighi (Dir. Franco Nobis)

Alle 15:30 Chiostri San Francesco: Ukulele dell’istituto SMS Calvino Liceo 1F – H – I (Dir. Adriana Egivi)

Alle 15.50 Sagrato del Duomo: Laboratori”Mani in musica” a cura delle scuole Alberoni-Mazzini secondo circolo (Dir. Loris Stefanuto, Elisa Tartaglia, Massimo Lamberti, Simone Tansini)

Alle 16:15 Chiesa di San Giorgino: Quartetto Telemann a cura di Marco Decimo

Alle 16.30 Porta del Paradiso: Gli ottoni a cura di Alfredo Pedretti

Alle 16.45 Sagrato di Sant’Antonino: Voci del Terzo (Dir. Raffaella Fellegara), Coro Artemusica (Dir. Paola Gandolfi), Coro di Mucinasso (Dir. Catherine Alvarez)

Alle 17.00 Portici del teatro Municipale: Flute Ensemble (Dir. Elena Cecconi)

Alle 17.15 Santa Maria in Cortina: Archi Amici (Dir. Paola Busconi)

Alle 17.45 Via Verdi: Tempus Fugit Percussion

Alle 18.10 Teatro Gioco Vita: Nicolini in jazz

Alle 18.30 Salone del Conservatorio: Ottoni Nicolini Ensamble (Dir. Roberto Rigo)