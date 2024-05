Musica, cultura e riflessioni invadono gli spazi del Politecnico con “POLIedrica”

“Eventi culturali che mischiano musica e riflessioni a disposizioni degli studenti e dell’intera città” le parole di Dario Zaninelli, prorettore della sede di Piacenza del Politecnico di Milano nel presentare la seconda edizione di “POLIedrica”.

La musica ha il potere unico di cristallizzare momenti e suggestioni, creando un senso di stupore e magia che tocca profondamente l’animo umano. Essa dispiega una pluralità di significati, offrendo un caleidoscopio di interpretazioni che possono variare ampiamente da una cultura all’altra.

Questa arte universale, con la sua capacità di evocare emozioni e ricordi, diventa un linguaggio senza confini, in grado di unire le persone attraverso le sue infinite variazioni e interpretazioni. Così, la musica non solo narra storie, ma anche scolpisce emozioni, trasformando ogni ascolto in un viaggio personale e collettivo di scoperta e meraviglia. Ritorna, per la seconda estate consecutiva, “POLIedrica – Incroci di note”, la rassegna musicale organizzata dal Polo di Piacenza del Politecnico di Milano ed inserita nelle attività del nuovo programma Campus Cultura. In tutto saranno quattro le date in cartellone, spalmate sui martedì del mese di giugno (4, 11, 18, 25).

POLIedrica summer edition 2024

Due i palcoscenici che ospiteranno gli eventi. Oltre a quello consueto, particolarmente suggestivo, della piccola arena che si apre nel cuore dell’Urban Center di via Scalabrini 113 (Campus Arata), si spalancano le porte anche della sede centrale del Politecnico, presso la Caserma della Neve, sempre in via Scalabrini, ma al 76. Ed è da questa location che si comincia il 4 giugno ore 21,30, con il docente e performer Francesco Lenzini che porterà in scena il monologo “Raffaello, il dio mortale”, un cocktail di registri narrativi e intrecci musicali. Il secondo appuntamento è fissato l’11 giugno con l’esibizione dell’Orchestra giovanile Cinque Quarti e il concerto dell’Ensemble dei Docenti. Nel terzo appuntamento, 18 giugno, spazio al concerto “Tango: musica in movimento” con l’ensemble 3t tango e i ballerini Malvina Gili e Sebastiàn Zanchez. Si chiude il 25 giugno con “Il romanzo del rock” della Roberto Barocelli Band in concerto. Per info e prenotazioni rivolgersi allo 0523/356873 oppure via mail ad [email protected]. In caso di maltempo gli eventi si terranno al coperto nella confortevole location del Padiglione Vegezzi.

Il calendario degli eventi culturali

4 giugno ore 21,30, spettacolo “Raffaello, il dio mortale” di e con Francesco Lenzini

11 giugno ore 21 “Lo spartito delle emozioni”, concerto Orchestra giovanile Cinque Quarti e concerto “Ensemble dei Docenti”

18 giugno ore 21,30, concerto “Tango: musica in movimento” con Ensemble 3T Tango e i ballerini Malvina Gili e Sebastiàn Zanchez

25 giugno ore 21,30 “Il romanzo del rock” con la Roberto Barocelli Band in concerto.