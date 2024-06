Il Comune a caccia di idee: il destino di Spazio 2 affidato ai giovani piacentini

Saranno i giovani piacentini a decidere il “destino” di Spazio 2. Lo potranno fare grazie al percorso partecipato “Facciamo Spazio?” mirato a coinvolgere i cittadini tra i 14 e i 35 anni per immaginare e costruire insieme il nuovo hub di comunità da realizzare nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana (Atuss) di Piacenza e grazie al cofinanziamento con fondi PR FSE + della Regione Emilia Romagna per il periodo 2021-2027.

L’INIZIATIVA

Il Comune di Piacenza ha affidato l’intera iniziativa a From Srl di Milano, partner strategico per la trasformazione urbana, che lo ha presentato ieri mattina nella sala del consiglio comunale alla presenza degli assessori Nicoletta Corvi e Francesco Brianzi e dei funzionari comunali del Servizio Giovani.

“Un progetto presentato dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Piacenza per individuare nuovi servizi all’interno di Spazio 2 – ha spiegato Stefano Daelli cofondatore di From – uno spazio importante e già attivo, il percorso ci permetterà di immaginare insieme quale potrà essere il suo futuro”.

GLI STEP DEL PROGETTO

Si procederà per step con due momenti pubblici a Spazio 2, come ha aggiunto Laura Magnani di From: “Il primo è in programma per il 18 giugno dalle ore 15 alle 18 e sarà un workshop dedicato appunto a cittadini tra i 14 e i 35 anni per raccogliere idee, bisogni e aspettative di come potrà essere il nuovo hub, il secondo sarà invece il 16 luglio dalle ore 9.30 alle 17 e consisterà in una giornata per scambiare idee sulle funzioni e usi dello spazio, oltre che il suo modello di gestione, al quale verranno invitate associazioni, Amministrazione e gli stessi giovani”.

Per avere tutte le informazioni in merito si consiglia di visitare i canali social di From Srl e di inviare una email all’indirizzo [email protected] per segnalare la propria disponibilità e a quale workshop si vuole partecipare.