Al via la 2° edizione del corso “Donna INdifesa”: lezione introduttiva il 3 ottobre

Dall’utilizzo dei social all’attitudine mentale da adottare in caso di aggressione. Non il classico approccio “aggressivo” alla difesa personale, bensì un insieme di nozioni incentrate sul concetto di protezione della persona. Sono le caratteristiche principali del corso di difesa femminile “Donna INdifesa” – giunto alla seconda edizione – pronto a partire nei prossimi giorni. Il 3 ottobre alle 20.30 presso Spazio 2 in via XXIV Maggio si terrà una lezione introduttiva.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà