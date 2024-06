Elezioni, su Telelibertà dalle 14 la “maratona” con dati e commenti in tempo reale

Con le urne chiuse e l’avvio dello spoglio, a partire dalle 14 di oggi, 10 giugno, inizia la “maratona” di Telelibertà – in tempo reale dal sito www.liberta.it e da Telelibertà (su canale 76 e in streaming online) – per seguire tutte le fasi con collegamenti in diretta dai comuni al voto. Dati, opinioni, commenti a caldo, percentuali e analisi saranno al centro dello speciale condotto da Nicoletta Marenghi. In provincia, inviati nei vari seggi, i giornalisti del Gruppo Libertà.