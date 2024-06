“Scarpette Rosse”, stasera su Telelibertà “Il cappotto” diretto da Alberto Lattuada

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Il cappotto” un film del 1952 diretto da Alberto Lattuada, tratto dal famosissimo racconto dello scrittore russo Nikolaj Gogol’ e interpretato, in un ruolo insolitamente drammatico, da Renato Rascel, che per questa interpretazione vincerà il Nastro d’argento.