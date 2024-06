Sant’Antonino: concerti, riti religiosi e un’opera di Puccini. Settimana di eventi

“Sant’Antonino, patrono di Piacenza, come figura di attualità e di riferimento per la sua testimonianza di fede cristiana, perché riesce a trasmettere valori significativi anche oggi: la fedeltà, il coraggio, saper prendere posizione, e anche dare la vita, sempre per il bene di tutti. Credo che tutto questo sia importante anche per la nostra città”.

E’ con queste parole che don Giuseppe Basini, parroco della basilica dedicata al santo patrono, ha introdotto la presentazione dei festeggiamenti del 4 luglio dedicati appunto a sant’Antonino.

IL CALENDARIO EVENTI

Un calendario ricco che, oltre ai riti religiosi, offrirà eventi di natura culturale e musicale in un vasto spazio temporale. Si inizia mercoledì 26 giugno, con la presentazione della prima autobiografia di papa Francesco; un momento importante sarà sabato 29, con l’opera Suor Angelica di Puccini nei chiostri della basilica dedicata al Santo.

Dalla lirica al canto dialettale, con l’immancabile Piacenza nel Cuore di Marilena Massarini, nel ricco programma delle giornate di festeggiamenti ci saranno anche uno spettacolo su Caravaggio, due concerti, una mostra, il dialogo sulla speranza con il vescovo di Pinerolo, oltre alle celebrazioni religiose e le immancabili bancarelle.

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI