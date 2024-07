Sant’Antonino: 282 bancarelle sul Facsal e dintorni, messa in basilica

Piacenza celebra oggi, 4 luglio, il patrono Sant’Antonino. Alle 11.00 è prevista la messa in basilica con l’assegnazione dell’Antonino d’oro 2024 ai coniugi Lodovica Ghezzi e Mauro Carioni.

FIERA SANT’ANTONINO

Saranno 282, delle quali 34 alimentari, le bancarelle che animeranno l’edizione 2024 della fiera di Sant’Antonino, lungo il percorso che si snoderà tra il Pubblico Passeggio, piazzale Libertà, corso Vittorio Emanuele (da piazzale Genova allo Stradone Farnese), viale Palmerio, piazzale Genova e via Alberici.

NAVETTE GRATUITE

Anche quest’anno, nel corso della giornata, a disposizione dei cittadini saranno attivate da Seta due navette gratuite: Stadio/Cheope (percorso Stadio, viale Martiri della Resistenza, via Nasolini, Cheope e ritorno) e Farnesiana/viale Patrioti (via Vittime di Strà, via Rio Farnese, via Divisione Partigiana, via Mazzoni, via Caduti sul Lavoro, via Falconi, Strada Farnesiana, viale Patrioti e ritorno).

PRESIDIO SANITARIO

Il presidio sanitario sarà garantito dalla Croce Rossa, dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca e dall’associazione Misericordia, sia con squadre a piedi lungo il percorso fieristico (messe a disposizione dalla Croce Bianca) che con tre punti fissi: sullo Stradone Farnese all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele (Croce Rossa), in piazzale Libertà (Croce Bianca) e all’incrocio tra via Alberici e via IV Novembre (Misericordia). Inoltre, sul Pubblico Passeggio, all’altezza del campo giochi, saranno installati tre stand in cui le associazioni svolgeranno attività di supporto e monitoraggio ai cittadini. Riservata al 118 l’area interna del cortile del Palazzetto dello Sport di via Alberici.

Limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della fiera di Sant’Antonino, sarà in vigore già dalle 14 di mercoledì 3 luglio, sino alle 4 del mattino di venerdì 5, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazzale Libertà, lungo lo stesso viale Pubblico Passeggio, in via Alberici, piazzale Genova – tra l’intersezione con via XXIV Maggio e quella con il Facsal – nonché in viale Palmerio e nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e via Venturini. Dalle ore 15 di mercoledì 3, sino alle 8 del mattino di giovedì 4, sarà vietata la sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di via IV Novembre delimitata dall’apposita segnaletica, fatta eccezione per i veicoli degli espositori presenti per la fiera. Dalle ore 17 di mercoledì 3 luglio, sino alle 4 del mattino di venerdì 5, divieto di circolazione in via Alberici, viale Pubblico Passeggio e piazzale Libertà (nel tratto adiacente al Facsal), mentre scatterà alle 20 di mercoledì 3 sino alle 4 del mattino di venerdì 5, il divieto di circolazione in viale Palmerio, via Cavaciuti, corso Vittorio Emanuele (tra via Palmerio e via Venturini), nel tratto di viale Beverora tra via Mirra e viale Palmerio, nonché in piazzale Genova tra l’intersezione con via XXIV Maggio e quella con il Pubblico Passeggio. Dalle ore 20 di mercoledì 3 luglio, sino alle 4 del mattino di venerdì 5, revoca del senso unico di marcia in via Santa Franca (nel tratto tra vicolo Edilizia e lo Stradone Farnese) e in vicolo Edilizia, con la possibilità per i residenti di percorrere la strada con ingresso e uscita da via Santa Franca.