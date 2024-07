“On ER”: variazione di bilancio e l’annuncio delle dimissioni di Bonaccini

L’ultima variazione di bilancio di questa legislatura della Regione Emilia-Romagna.

Una manovra che di sole risorse regionali vale oltre 100 milioni di euro destinati a sanità, trasporti, ambiente, alle politiche di sostegno all’affitto, alla scuola e ai rimborsi per chi ha subito danni dal maltempo. La seduta di Aula è stata anche quella dell’annuncio delle dimissioni del presidente di Regione, Stefano Bonaccini, eletto in Parlamento europeo. Sono i temi della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda mercoledì 3 luglio su Telelibertà dopo il TGL delle 19.30

In trasmissione spazio anche all’intervista della presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti che ripercorre i suoi cinque anni da presidente.

Tornano anche le tre puntate radiofoniche di On E-R. Nella prima puntata un servizio sull’umanizzazione delle cure in sanità: se ne è parlato in un incontro organizzato in Assemblea dal Difensore civico regionale con l’azienda ospedaliera universitaria di Modena. Nella seconda puntata il tema è la manovra di bilancio regionale di 100 milioni di euro approvata nell’ultima seduta di Assemblea. E nella terza puntata, in un’intervista con la presidente dell’Assemblea Emma Petitti, si fa il punto sui 5 anni di legislatura prima de