“Scarpette Rosse”, stasera il film noir “Gilda”, con Rita Hayworth e Glenn Ford

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Gilda”, film noir del 1946 diretto da King Vidor, che darà il via a una lunga carrellata di femmes fatale o dark lady interpretate da Rita Hayworth.

Johnny Farrell (Glenn Ford) vede cambiare la propria vita quando viene assunto come braccio destro di Ballin Mundson (George Macready), il proprietario di una esclusiva bisca clandestina a Buenos Aires. L’iniziale intesa tra i due uomini, però, si spezza quando Mundson ordina a Johnny di sorvegliare sua moglie Gilda, che si esibisce cantando nel suo locale. Dal loro primo incontro, infatti, appare evidente che Farrell e la donna si conoscono già.