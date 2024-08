Concerto Radio Bruno: le emozioni di Piacenza lunedì 19 agosto su La5

Lunedì 19 agosto in prima serata sul canale televisivo La5 sarà possibile rivivere le emozioni del concerto Yoga Radio Bruno Estate andato in scena a Piacenza il 9 luglio scorso.

Ad aprire l’evento i The Kolors e poi numerosi gli artisti che si sono esibiti durante la serata, tra loro: Alessandra Amoroso, Annalisa e Tananai, Angelina Mango, Achille Lauro, Rose Villain, Piero Pelù, Bigmama, Mr. Rain, Noemi, Aaron, Francesco Gabbani, Berna, Mida, Holden, Michele Bravi, Sophie and the Giants.

Tra le emozioni della serata condotta da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari anche una proposta di matrimonio in diretta.

Gli speciali di La5 su Yoga Radio Bruno Estate sono disponibili anche on demand su Mediaset Infinity.