Lultimaprovincia, il circo contemporaneo a Travo con “Gran Cabaret Madera”

“Lultimaprovincia” approda a Travo con la verve comica del Circo Madera. Si intitola “Gran Cabaret Madera” lo spettacolo di circo contemporaneo che questa sera, domenica 18 agosto, a Travo (ore 21 in piazza Trento; ingresso gratuito), caratterizza la seconda tappa del festival “Lultimaprovincia” di Manicomics Teatro.

Il pubblico potrà godersi un melange di differenti discipline artistiche grazie alla verve della compagnia Circo Madera, sinonimo di teatro, musica e comicità senza frontiere. “Gran Cabaret Madera è un’esperienza unica e travolgente – spiegano i fondatori Silvia Laniado e Roberto Sblattero – uno spettacolo che fonde in modo esplosivo elementi di comicità, acrobazia, musica, circo, teatro e perfino momenti di mistero paranormale. Vogliamo esasperare la tradizione del clown, immaginate un mondo in cui l’impossibile diventa possibile, dove artisti talentuosi sfidano le leggi della fisica con acrobazie mozzafiato, mentre il sorriso rincorre la gag e alcuni personaggi improbabili provano a fare il proprio numero non sempre con successo”.

Ogni loro esibizione è un inno all’ironia e al divertimento, invitando il pubblico a lasciarsi trasportare in un mondo in cui la risata è l’unica regola: “Il termine spagnolo “madera” per noi ha a che fare con la trasformazione delle idee, dei progetti, delle visioni in materia concreta. Abbiamo scoperto poi tante diverse accezioni di questo termine e quello che ci diverte di più è “cabeza de madera” che sta a definire chi è un po’ tonto perché ha la testa di legno. E il nostro è un circo tonto, è un circo clown. Abbiamo riferimenti diversi che spaziano tra le varie arti performative. Fonte di purissima ispirazione è il “Cirque Invisible” di Jean Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin”.

L’ARTICOLO DI MATTEO PRATI SU LIBERTÀ