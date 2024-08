Elezioni provinciali il 29 settembre, 580 elettori tra sindaci e consiglieri

Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Piacenza si svolgeranno domenica 29 settembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, all’Isii Marconi.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il nuovo consiglio sarà formato da 10 componenti, oltre al presidente, che resteranno in carica per due anni. (Il mandato del presidente dura quattro anni dunque Monica Patelli resta in carica fino al 2026).

Si tratta di elezioni di secondo grado, il consiglio è infatti eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, gli elettori sono 580.

CHI PUO’ ESSERE ELETTO

Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali. L’elezione del consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Le candidature potranno essere presentate all’Ufficio Elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 8 settembre (ventunesimo giorno antecedente la votazione) e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 9 settembre 2024 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

Il corpo elettorale provinciale di Piacenza è suddiviso in cinque fasce demografiche, al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti; per ciascuna fascia è prevista una scheda elettorale di colore diverso.

le informazioni sulle elezioni provinciali

È possibile ottenere informazioni sul procedimento elettorale scrivendo all’indirizzo mail [email protected].

Sul sito della Provincia è già attiva la sezione dedicata all’appuntamento.