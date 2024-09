“Salvateci”: la protesta per gli alberi di piazza Cittadella arriva in consiglio

I manifestanti di piazza Cittadella si sono trasferiti in piazzetta Mercanti per un sit-in in occasione del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva. Una settantina gli attivisti presenti.

L’obiettivo di ambientalisti, di rappresentanti di varie associazioni e cittadini comuni è quello di far sentire la propria voce per salvare i 15 alberi che, in base al progetto del parcheggio interrato di piazza Cittadella, verrebbero abbattuti.

“Respiriamo l’aria più sporca d’Italia – afferma una manifestante – e qui si vuole abbattere quindici alberi per fare un parcheggio. È assurdo”.

Consiglieri e assessori della maggioranza sono stati accolti da cori e inviti a rivedere il progetto. “Fateci respirare” e “non uccidete gli alberi” gli slogan più utilizzati.

Il cantiere allestito a fine agosto nella piazza di fronte a Palazzo Farnese è fermo in attesa del pronunciamento del giudice sul ricorso presentato da Legambiente e un gruppo di cittadini.

IN CONSIGLIO IL RICORDO DI MASCHI E DANESE

Il consiglio comunale è iniziato con un minuti di silenzio in ricordo di Claudio Maschi, ex sindaco di Farini e volto di noto di Coldiretti, e Sergio Danese, ex presidente Auser e Spi-Cgil.

Debutto con il ruolo di assessore al Bilancio per Gianluca Ceccarelli. Al suo posto tra i banchi della maggioranza è seduto Sandro Spezia, secondo dei non eletti di Piacenza Oltre mentre il primo, Francesco Perini aveva scelto di non entrare in consiglio.