Piazza Cittadella, nessuna decisione: “Ma stop ai lavori fino alla nuova udienza”

Il giudice Antonino Fazio si è preso tempo per decidere sul ricorso presentato da Legambiente e residenti di piazza Cittadella contro il taglio dei 15 alberi previsto dal progetto per la realizzazione del parcheggio interrato. Ma nel frattempo né ruspe né motoseghe dovrebbero entrare in azione.

Lo stesso giudice, infatti, ha chiesto al Comune e alla società Piacenza Parcheggi-Gps di non far partire i lavori fino alla prossima udienza, la cui data sarà presto fissata, probabilmente già nella giornata di oggi, martedì 10 settembre.

Durante l’udienza di questa mattina in tribunale a Piacenza le parti hanno presentato le rispettive posizioni: da una parte l’avvocato Claudio Tagliaferri ha ribadito le ragioni degli ambientalisti (no all’abbattimento per ragioni di tutela e salubrità ambientale), dall’altra Nicola Grasso Peroni, legale della società Piacenza Parcheggi, affidataria dell’appalto pubblicato dal Comune nel 2011, ha sottolineato la necessità di iniziare con gli scavi e tutte le opere collegate.

All’esterno del tribunale una trentina di persone ha manifestato contro l’abbattimento in attesa del termine dell’udienza durata oltre un’ora e mezza. Nel frattempo ha superato quota 19mila la raccolta di firme sulla piattaforma online Change.org per salvare dall’abbattimento gli alberi in piazza della Cittadella e non procedere quindi con il progetto di costruzione del parcheggio interrato.