Bilancio Partecipativo, trenta progetti al voto: urne aperte, anche online

Ci sono il parco sensoriale e inclusivo, il bosco urbano, la performance square; ma anche il ritrovo dei lupetti, il rinnovamento della biblioteca di strada, Tobruk in movimento. Sono solo alcuni dei progetti presentati da residenti e utenti che frequentano la città per motivi di studio e di lavoro, mirati al miglioramento degli spazi condivisi, e ora sottoposti al voto dei cittadini

Un percorso partecipato, con il quale i cittadini hanno potuto fare proposte, e ora scegliere. La presentazione dei 30 progetti selezionati da una apposita commissione tra i 48 presentati è avvenuta sabato 14 settembre in piazzetta Pescheria, e ora sottoposti al voto dei cittadini.

Il voto, oltre alla postazione fisica di oggi in piazzetta Pescheria, è possibile online sul sito piacenzapartecipa.it, in seggi allestiti alla Biblioteca Passerini Landi e al Quic di viale Beverora, e in postazioni mobili che si sposteranno nei quartieri e nelle frazioni, oltre che in uno stand sotto i portici di piazza Cavalli durante il Festival del Pensare Contemporaneo.