Scuola al via con orario ridotto, “manca ancora un terzo degli insegnanti”

Ultime ore di vacanza: lunedì 16 settembre partirà il nuovo anno scolastico per 35.626 alunni piacentini (dall’infanzia alle superiori), 90 studenti in meno rispetto all’anno scorso. Crescono del 3,2 per cento le certificazioni di disabilità.

Sono stati complessivamente 4.198 i posti di docenza comuni e di sostegno per le scuole della provincia di Piacenza (un migliaio gli Ata).

Mentre ieri alle 15, prima del nuovo giro dell’algoritmo che assegna le sedi scolastiche ancora scoperte ai supplenti, il mosaico della copertura cattedre risultava tutt’altro che composto.

Mancava ancora un numero congruo di insegnanti: al Quinto Circolo, scoperte sei cattedre di sostegno alla primaria e tre posti comuni, all’infanzia due posti di sostegno e due posti comuni, più uno spezzone di 12 ore. Da via Manfredi alla Farnesiana. Al Quarto Circolo il dato più macroscopico, sempre poco dopo le 15 di ieri, figurava la scopertura di 20 posti di sostegno. Ma il fenomeno dei ritardi nelle assegnazioni, riconducibile ai tempi necessari per colmare le necessità procedurali, non finisce purtroppo a due soli Circoli didattici.

“Complessivamente mancherà circa il 30% degli insegnanti, in particolare quelli di sostegno” ha fatto sapere Giovanni Zavattoni, segretario provinciale di Cgil Scuola.

E pare prassi che diffusamente interesserà l’esordio di questo nuovo anno scolastico la riduzione d’orario. Ovvero, le lezioni partiranno lunedì ma in diverse scuole saranno con orario ridotto, per la carenza ancora patita dalle assegnazioni e per la difficoltà di organizzare su due piedi il calendario settimanale, almeno quello della prima settimana.

Tra le novità di questo nuovo anno, c’è stata la nomina del provveditore di Piacenza (e Parma). Arriva dalla città ducale Andrea Grossi, 61 anni, dirigente del liceo delle Scienze umane Sanvitale.

IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Lunedì 16 settembre, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, come da tradizione quasi tutti i componenti della giunta comunale porteranno il saluto dell’amministrazione in diverse scuole cittadine.

La sindaca Katia Tarasconi e l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati incontreranno gli studenti delle secondarie di 1° grado: alle 8.30 presso la media Dante in via Piatti 9, alle 9.30 nella sede della media Carducci in via Damiani 4, alle 10.30 – come proposto dal dirigente, in un solo plesso rappresentativo del circolo – verranno accolti alla media Frank in via Manzoni 3 e alle 11.30 saranno alla media Calvino di via Stradella 51.

le viSite degli assessori

L’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi si troverà alle 8.30 alla primaria e scuola dell’infanzia Alberoni, al civico 49 dell’omonima via, per poi spostarsi alle 9.15 alla primaria e materna Mazzini (con ingresso da via Gregorio X) e raggiungere, alle 10, la primaria di San Lazzaro in via Emilia Parmense. Alle 11, inoltre, inaugurerà l’inizio dei corsi presso la sede di Tutor in via Leonardo da Vinci.

L’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni farà invece visita alla primaria di Mucinasso alle 8.30, per poi dirigersi alle 9.15 alla materna Aldo Moro in via Trieste 35 e alla scuola dell’infanzia di Gerbido alle 10 circa.

Quattro tappe per l’assessore alla Cultura Christian Fiazza: alle 9.15 alla primaria e materna De Gasperi, alle 10 alla primaria di Sant’Antonio, alle 10.45 alla primaria Giordani, alle 11.30 alla primaria e scuola dell’infanzia Taverna.

L’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari sarà accolto dagli alunni della primaria De Amicis, in via Farnesiana 32, alle 8.30, spostandosi poi alla primaria Caduti sul Lavoro (al civico 27 della via) per le 9.15, di qui alla vicina materna Farnesiana e alle 10 alla primaria e scuola dell’infanzia Due Giugno. Infine, sarà alle 10.45 alla scuola dell’infanzia Rodari.

L’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini porterà il saluto dell’Amministrazione alla primaria e materna Vittorino, in via Manfredi 40, alle 9.15; alle 10 sarà alla materna Dante (al civico 5 della via) e alle 10.45 alla Collodi in via Raineri 4, raggiungendo la media Calvino di via Stradella.

L’assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi farà visita alla primaria XXV Aprile e alla materna Fratelli Grimm a Borgotrebbia alle 8.30, mentre alle 9.15 sarà alla scuola dell’infanzia Andersen a Pittolo e alle 10 alla primaria Pezzani in via Emmanueli, per terminare la mattinata alle 10.45 alla materna della Besurica.

L’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli sarà alle 8.30 alla primaria e scuola dell’Infanzia don Minzoni (al civico 39/a della via), spostandosi alle 9.15 al plesso della Carella in via Labò 2. Quindi due tappe in altrettante scuole dell’infanzia: alle 10 la Ottolenghi (al civico 19 della via), alle 10.45 la Cervini in via Vaiarini 26.