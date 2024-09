Confindustria Piacenza, incontro con la delegazione cinese dallo Sichuan

Un nuovo incontro dedicato all’internazionalizzazione delle aziende piacentine, per ampliare gli orizzonti dell’industria del territorio e favorire nuove occasioni di crescita.

Confindustria Piacenza ha ospitato una delegazione istituzionale e imprenditoriale proveniente dalla provincia cinese del Sichuan.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Cepi, il Consorzio degli esportatori piacentini per esplorare potenziali collaborazioni e sinergie tra le imprese del territorio piacentino con la provincia cinese.

LA PROVINCIA CINESE DELLO SICHUAN

La provincia dello Sichuan è la quinta per estensione e popolazione, con oltre 83 milioni di abitanti complessivi. L’area urbana del capoluogo Chengdu conta quasi 21 milioni di abitanti: una metropoli ad alta densità di popolazione.

Nel 2021 lo Sichuan aveva registrato un Pil prossimo agli 848 miliardi di dollari. La sua economia si fa forte di una notevole produzione agricola e di un importante apporto proveniente dall’allevamento: è la provincia cinese storicamente al vertice per produzione di carne suina.

Il Sichuan si distingue anche per la ricchezza di minerali presenti nel sottosuolo: nella regione del Panxi, quella di Sichuan, risiede oltre il 90% delle riserve cinesi di titanio e oltre l’80% del cobalto. Per quanto riguarda la produzione industriale, lo Sichuan è un importante centro dell’industria pesante cinese (carbone, energia, ferro e acciaio), insieme a distretti produttivi del tessile e dei prodotti elettronici. Nell’area della capitale Chengdu il governo centrale ha stabilito da oltre vent’anni una “zona economica speciale”, particolarmente attrattiva per gli investitori internazionali.