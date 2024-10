Piazza Cittadella, cantiere avanti adagio: smontate le finestre dell’autostazione

Protetto da alti pannelli di legno e in attesa degli sviluppi giudiziari, non si ferma il cantiere per la costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella.

Intanto, proseguono ormai da giorni i lavori per il completamento della della palizzata di due metri che avvolge l’area, ma soprattutto è stato notato un intervento ulteriore sull’ex autostazione: sono stati tolti gli infissi e i vetri, primo passo per lo smantellamento dell’edificio. Ma nulla è stato demolito per il momento.

L’attenzione degli ambientalisti e dei residenti, che stanno lottando da settimane per salvaguardare gli alberi presenti, resta alta. Dopo lo stop all’abbattimento, si attende di capire se la ditta incaricata dei lavori presenterà ricorso al tribunale.

Intanto, domani sera appuntamento in Sant’Ilario alle 21.00 con “Tutta la città ne parla”, serata informativa e dibattito pubblico a cui è stata invitata anche l’Amministrazione comunale.